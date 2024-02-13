Боец Ковалев рассказал о подготовке к поединку с Василевским

Белорусский боец Владислав «Белаз» Ковалев высказался о предстоящем поединке с россиянином Вячеславом Василевским, который возглавит турнир Ural FC 6.

«Мне не важно, сколько раундов биться. Я знаю, что Слава не сделает в бою то, что он говорит. Он не потянет такую дистанцию. В глубоких водах ему будет еще тяжелее на сто процентов. Я просмотрел его лучшие поединки, знаю, что он может лучше и буду готов к его оптимальной форме», — цитирует Ковалева MMA.Metaratings.ru.

Турнир Ural FC 6 состоится 1 марта в Москве. Бой Василевский — Ковалев пройдет по правилам бокса в ММА-перчатках и продлится пять раундов по две минуты.