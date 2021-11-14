Названа причина смерти пятикратного чемпиона Европы по дзюдо Бондаренко

Вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что пятикратный чемпион Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко умер от последствий коронавирусной инфекции.

«Пандемия, к сожалению, не обошла Анатолия Афанасьевича стороной, — приводит слова Елисеева ТАСС. — Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей. В настоящее время все мы находимся на чемпионате мира по самбо в Ташкенте. Скоро пройдет совещание всех руководителей и представителей национальных федераций, где мы почтим память нашего друга и коллеги, это большая утрата и для российского, и для международного самбо».

Бондаренко выступал в весовых категориях до 80 кг и до 86 кг. Он побеждал на пяти чемпионатах Европы по дзюдо (1964 — в личном и командном турнирах, 1965, 1969, 1970), на шести чемпионатах СССР по самбо (1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973). Спортивную карьеру завершил в 1975 году.