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26 октября, 19:40

Токов рассказал о сопернике, с которым он готов встретиться в одном из турниров в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-претендент на титул чемпиона Bellator в среднем весе, россиянин Анатолий Токов рассказал о сопернике, с которым он готов встретиться в одном из турниров в России.

«Конкретики и ясности действительно нет. Я мало что знаю об этом. Но мне было бы интересно. Сейчас разрешится вопрос с нашей организацией, и, может быть, такая возможность появится. Магомед Исмаилов — популярный, известный и медийный боец. Для боя в России это был бы идеальный вариант», — приводит слова Токова MMA.Metaratings.ru.

Ранее тренер Владимира Минеева Расул Магомедалиев заявил, что Анатолий Токов будет готовиться у него к своим следующим поединкам.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/tokov-dlya-boya-v-rossii-idealnyi-variant-magomed-ismailov-299065/
Анатолий Токов
ММА
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