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26 октября, 18:02

Гаджиев поделился мыслями о матчевой встрече по вольной борьбе между сборными Дагестана и Осетии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о матчевой встрече по вольной борьбе между сборными командами Дагестана и Северной Осетии.

«Я большой поклонник вольной борьбы, дагестанец. Для меня это событие очень интересно. Даже интереснее большинства турниров по смешанным единоборствам. Конечно, когда идут внутренние разборки, я болею за своих, за дагестанцев. Как только эти ребята борются в рамках международных стартов, я не разделяю и болею за всех ребят из Северной Осетии. Когда-то за Сослана Рамонова, сейчас за Заурбека Сидакова. Такие встречи можно организовывать два раза в год. Это абсолютно понятный формат. В футболе же «Спартак» и «ЦСКА» играют два раза в год. У борьбы есть большая аудитория, над этим надо работать. Будет определенная традиция, которая создаст тему для обсуждений. Я двумя руками за такие мероприятия. Красавцы в PWL», —приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

3 ноября в Москве пройдет турнир PWL 6, где сборные команды Дагестана и Осетии по вольной борьбе проведут 10 схваток. Среди участников олимпийский чемпион Заур Угуев, чемпионы мира Ахмед Тажудинов и Давид Баев.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-vstrecha-po-borbe-mezhdu-dagestanom-i-osetiei-dlya-menya-interesnee-bolshinstva-turnirov-po-mma-299051/
Камил Гаджиев
ММА
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