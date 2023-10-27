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27 октября, 14:21

Чингиз Аллазов: «Мне бой Штыркова и Минеева интересен больше по ММА»

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Боец ONE FC Чингиз Аллазов поделился ожиданиями от поединков Владимира Минеева и Ивана Штыркова.

В сентябре глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал два боя между Минеевым и Штырковым. Первый пройдет по правилам кикбоксинга, второй — по правилам ММА.

«Интересное противостояние двух именитых бойцов. Мне было бы интересно посмотреть бой по правилам ММА. Знаю, что планируется он в следующем году. А пока нас ждет бой по кикбоксингу.

Здесь, конечно, школа и база у Владимира Минеева сильнее. Он разностороннее, нежели Иван Штырков. Я бы хотел пожелать обоим ребятам удачи, пусть они покажут хороший бой. Для меня фаворит — Минеев. Надеюсь, что бой будет очень интересным.

А потом мы увидим долгожданный реванш по ММА: это мне интереснее, чем бой по кикбоксингу между Штырковым и Минеевым. И потом мы увидим реванш по ММА [в рамках лиги RCC]. Это мне интереснее, чем бой по кикбоксингу», — сказал «СЭ» Аллазов.

Владимир Минеев
Иван Штырков
ММА
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