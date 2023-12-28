Штырков: «С Исмаиловым драться сложнее, чем с Минеевым»

Российский боец Иван Штырков (22-2) отметил, что драться в стойке с Магомедом Исмаиловым (18-3) ему было сложнее, чем с Владимиром Минеевым (16-1).

«С Магой мне было неудобнее, если мы возьмем работу рук. Он левша со своей техникой наскока, очень тяжело где-то проконтролировать, уйти. У Вовы больше классика, к ней я был где-то даже больше готов, потому что стоял с ребятами, очень похожими на него», — сказал Штырков на YouTube-канале Камила Гаджиева.

Штырков проиграл Минееву в бою по правилам кикбоксинга единогласным решением судей. Поединок прошел в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» на RED Arena в Сочи.