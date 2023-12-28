Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 18:24

Менеджер Малыхина: «Для Анатолия бой за третий пояс — исторический момент»

Скаредин прокомментировал предстоящий поединок Малыхина с Риддером
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Менеджер российского бойца Анатолия Малыхина, владеющего чемпионскими поясами ONE в тяжелом и полутяжелом весе, Александр Скаредин прокомментировал предстоящий поединок своего клиента с Ренье де Риддером за титул чемпиона ONE в среднем весе.

«Это исторический момент, потому что в случае успеха Анатолий станет первым в истории ММА тройным чемпионом. Наиболее специфический момент в подготовке — это вес. Анатолий уже несколько месяцев экспериментировал и выстраивал свою подготовку таким образом, чтобы сделать этот вес, пройти гидрацию и быть максимально эффективным в самом поединке. Для этого предпринимаются большие усилия, а результат мы увидим 1 марта. В дальнейшем он не рассматривает вариант защиты чемпионского титула в среднем весе. Для нас это просто как историческая веха», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Бой за титул чемпиона ONE в среднем весе между Анатолием Малыхиным и Ренье де Риддером возглавит турнир ONE 166 в Катаре, который состоится 1 марта. Ранее в турнире ONE Fight Night 5 в Маниле в декабре 2022 года Малыхин победил де Риддера техническим нокаутом в первом раунде и стал чемпионом ONE в полутяжелом весе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/menedzher-malykhina-dlya-anatoliya-boi-za-tretii-poyas-istoricheskii-moment-319644/
Анатолий Малыхин
ММА
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Барселону» могут отстранить от еврокубков из-за участия в Суперлиге
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков: «С Исмаиловым драться сложнее, чем с Минеевым»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости