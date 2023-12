Менеджер российского бойца Анатолия Малыхина, владеющего чемпионскими поясами ONE в тяжелом и полутяжелом весе, Александр Скаредин прокомментировал предстоящий поединок своего клиента с Ренье де Риддером за титул чемпиона ONE в среднем весе.

«Это исторический момент, потому что в случае успеха Анатолий станет первым в истории ММА тройным чемпионом. Наиболее специфический момент в подготовке — это вес. Анатолий уже несколько месяцев экспериментировал и выстраивал свою подготовку таким образом, чтобы сделать этот вес, пройти гидрацию и быть максимально эффективным в самом поединке. Для этого предпринимаются большие усилия, а результат мы увидим 1 марта. В дальнейшем он не рассматривает вариант защиты чемпионского титула в среднем весе. Для нас это просто как историческая веха», — приводит слова Скаредина MMA.Metaratings.ru.

Бой за титул чемпиона ONE в среднем весе между Анатолием Малыхиным и Ренье де Риддером возглавит турнир ONE 166 в Катаре, который состоится 1 марта. Ранее в турнире ONE Fight Night 5 в Маниле в декабре 2022 года Малыхин победил де Риддера техническим нокаутом в первом раунде и стал чемпионом ONE в полутяжелом весе.