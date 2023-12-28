Шлеменко обратился к Исмаилову: «Мага, тебе смешно? Смейся, только контракт на бой не забудь подписать»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (64-15) ответил Магомеду Исмаилову (18-3), который высмеял слова Шлеменко о том, что в бою с Исмаиловым он был не готов.

«Мага, я вижу, тебе смешно? Ну смейся, смейся, только контракт на бой не забудь подписать», — сказал Шлеменко в соцсетях.

Поединок Исмаилова и Шлеменко состоялся 3 декабря 2022 года в Екатеринбурге на турнире RCC 13. Исмаилов одержал победу единогласным решением судей (50-44, 50-44, 50-44).