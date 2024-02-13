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Сегодня, 16:52

Малыхин поделился своими мыслями перед поединком против де Риддера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский боец смешанного стиля, двойной чемпион организации ONE FC Анатолий Малыхин поделился своими мыслями в преддверии поединка против представителя Нидерландов Ренье де Риддера.

«Самое сложное в подготовке сейчас — это диета. Очень хочется сейчас к холодильнику прислониться. Думаю о шоколаде. Очень его люблю. Я в первый раз гоняю вес в 93 кг, а любой тяжеловес любит, когда стол накрыт. Тренировочный процесс идет отлично. Приехало много хороших ребят. Все смотрят в одном направлении. Жду 1 марта, чтобы отправить Ренье де Риддера в страну «Толяндию», где спят все мои соперники», — приводит слова Малыхина «Спорт День за Днем».

1 марта в Катаре пройдет турнир ONE FC, где двойной чемпион организации Анатолий Малыхин встретится с действующим чемпионом лиги в среднем весе Ренье де Риддером. На кону — чемпионский титул де Риддера. Россиянин в случае победы станет тройным чемпионом ONE FC.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/dvoynoy-chempion-one-fc-anatoliy-malykhin-otpravlyu-de-riddera-v-stranu-tolyandiya
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