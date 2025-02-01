Боец ММА Асхабов прокомментировал новость о похищении украинца

Боец ММА Хасан Асхабов прокомментировал новость о похищении украинца. Его задержали на Бали по подозрению в вымогательстве.

«СМИ снова раздувают небылицы.Меня задержали в аэропорту Бали для дачи показаний по инциденту, который произошел полтора месяца назад, в то время, когда я находился в Эмиратах. Доблестная полиция

Индонезии разобралась в ситуации, провела должное расследование и закрыла дело. Я рад, что профессионалы из Bali Polda работают четко и беспристрастно! Спасибо всем, кто переживал за меня! P. S. люди, которые хотели заплатить и создать мне проблемы, знайте, что не все продается и покупается в этом мире», — написал Асхабов в социальных сетях.

О задержании Асхабова сообщила балийская полиция. Россиянин подозревается в похищении украинского гражданина с целью вымогательства криптоактивов на сумму 3,2 миллиарда рупий — около 200 тысяч долларов. Жертвой оказался предприниматель в сфере недвижимости. Преступники требовали у него предоставить данные для доступа к счету на криптобирже Binance.

Асхабов провел в UFC один бой — в феврале 2023-го уступил решением судей Джамалу Эммерсу. А в феврале 2024-го его дисквалифицировали на два года за допинг. По данным Sherdog, Хасан провел последний поединок в сентябре 2020-го на турнире iKon Fighting Federation. В 2015-м он стал чемпионом WWFC в полулегком весе.