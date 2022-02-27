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Сегодня, 12:58

Европейский союз дзюдо отменил Кубок Европы-2022 в Оренбурге

Иван Торопцев
Корреспондент

Кубок Европы 2022 года, который должен был пройти в Оренбурге, отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Европейского союза дзюдо (EJU).

Сообщается, что это решение было принято в связи с текущей международной обстановкой.

Кубок Европы-2022 должен был пройти с 14 по 15 мая. Помимо этого турнира EJU отменил Европейский кубок среди кадетов, который планировалось провести со 2 по 3 апреля в Туле.

Источник: https://tass.ru/sport/13882887
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