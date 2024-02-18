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18 февраля, 22:54

Шишков победил Газимагомедова на Top Dog 27

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший претендент на временное чемпионство Евгений «Шиша» Шишков победил Гази «Зохана» Газимагомедова в со-главном поединке на Top Dog 27, который проходит в Vegas City Hall в Москве.

Шишков дважды отправлял Газимагомедова в нокдаун и победил решением судей. Теперь на счету «Шиши» 5 побед и 1 поражение, «Зохан» потерпел третье поражение при трех победах.

В главном бою Top Dog 27 встретятся Кантемир Калажоков и Иван «Мастак» Нушкин. Они поборются за титул в легком весе.

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