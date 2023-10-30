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Сегодня, 17:27

Василевский считает, что профессиональные ММА превращаются в поп-ММА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-чемпион М-1 в двух весовых категориях Вячеслав Василевский высказался о влиянии поп-ММА на профессиональные смешанные единоборства.

«Сейчас профессиональный ММА начинает становиться как поп-ММА. Причем берется самое плохое — конференции, перекрестные интервью, провокации. Дешевое все. Это вообще не разогревает бой. Наоборот, какая-то актерская игра, высосанные конфликты. Это вредит. Классический ММА и поп-ММА не стоит смешивать. Это две разные истории. Я себя веду одинаково везде. Не делаю специальных конфликтов. Не ведусь на провокации. Если есть раздражение к оппоненту, у меня будет соответсвующая реакция. А приходить на поп-ммашное мероприятие и вести себя глупо, никому не советую. Нужно быть собой. Если вы интересный человек, непустой, с харизмой, вы завоюете популярность. Если вы еще умеете драться, то вообще супер. Не нужно превращать это в «Дом-2». Нужно больше спорта», — приводит слова Василевского Legalbet.

Источник: https://legalbet.ru/news/vasilevskij-professionalnie-mma-prevrashayutsya-v-pop/
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