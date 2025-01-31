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Сегодня, 19:45

Боец ММА Асхабов задержан на Бали за похищение украинца. У него уже есть арест в Таиланде за ограбление

На Бали задержали бойца MMA Асхабова по подозрению в вымогательстве
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Российский боец Хасан Асхабов.
Фото соцсети
В последний раз он выходил в октагон в 2020-м.

Полиция Бали задержала российского бойца смешанных единоборств Хасана Асхабова — брата-близнеца Хусейна Асхабова, проведшего один бой в UFC. Спортсмена подозревают в похищении человека с целью вымогательства около 200 тысяч долларов.

За что задержали Асхабова

О задержании Асхабова сообщила балийская полиция. Россиянин подозревается в похищении украинского гражданина с целью вымогательства криптоактивов на сумму 3,2 миллиарда рупий — около 200 тысяч долларов. Жертвой оказался предприниматель в сфере недвижимости. Преступники требовали у него предоставить данные для доступа к счету на криптобирже Binance.

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Всего в деле заподозрены девять человек, Хасан стал первым арестованным. Правоохранители поймали его 30 января в международном аэропорту Бали при попытке улететь в Дубай. По заявлению полицейских, боец не сопротивлялся.

«Да, это правда — задержан один из девяти подозреваемых, о которых сообщила жертва. В настоящее время мы находимся в участке Главного уголовного розыска, чтобы выяснить, действительно ли он причастен к преступлению или нет», — сообщил глава отдела по связям с общественностью полиции Бали Комбес Пол Ариасанди.

Фото соцсети

Известны детали преступления

Индонезийское медиа Tribun-bali.com со ссылкой на полицейских сообщило детали преступления, которое произошло 15 декабря. В отчете правоохранителей сказано, что в тот день пострадавший ехал на виллу на белом BMW. Две машины, одна из них была с полицейскими номерами, перекрыли дорогу с обеих сторон и заставили предпринимателя вместе с водителем выйти на улицу.

Нападавшие были вооружены пистолетами, ножами и даже молотками. Жертв заковали в наручники, надели на головы черные мешки и доставили в Джимбаран — небольшой отдаленный курорт на юге Бали. Там их несколько раз избили. Предприниматель сообщил, что у него отобрали айфон 15 Pro Max и заставляли предоставить данные для доступа к его счету на Binance. У него выявили травмы рук и головы.

«Что касается этого дела, полиция Бали очень серьезно подходит к его расследованию, и, конечно, мы все надеемся, что оно будет раскрыто как можно скорее», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Бали.

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В 2023 году Асхабова подозревали в ограблении итальянского туриста

Осенью 2023-го Хасана вместе с братом Хусейном задержали в Таиланде по подозрению в ограблении итальянского туриста. Сообщалось, что бойцы вместе с сообщниками ворвались на виллу мужчины на Пхукете: пытали его всю ночь и вышли с награбленным на сумму 300 тысяч евро. Примерно спустя два месяца Асхабовых освободили из тайской тюрьмы, а Хусейн рассказал журналисту Вадиму Тихомиру детали произошедшего.

«Я тренировался, готовился к бою 7 октября в UFC. Потом один итальянец заявил, что мы вот такое сделали. Как я потом узнал, он снимал виллу, которая принадлежала брату самого главного полицейского Таиланда. И получается, что и он тоже хотел нас посадить. Теперь уже к самому этому итальянцу есть вопросы у полиции: он оказался большим аферистом, всех кинул. Как мне самому рассказали полицейские, он должен был 50 тысяч долларов за виллу, где жил, кинул владельцев нескольких ресторанов на Пхукете. Не знаю, правда или нет, но полицейские сказали, что он сам это все устроил», — пояснил спортсмен.

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Хусейн Асхабов провел в UFC один бой — в феврале 2023-го уступил решением судей Джамалу Эммерсу. А в феврале 2024-го его дисквалифицировали на два года за допинг. По данным Sherdog, Хасан провел последний поединок в сентябре 2020-го на турнире iKon Fighting Federation. В 2015-м он стал чемпионом WWFC в полулегком весе.

Хусейн Асхабов
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