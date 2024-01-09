Тренер Магомедалиев: «Александр Емельяненко принял ислам»

Главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев отреагировал на предположения о том, что Александр Емельяненко принял ислам.

42-летний россиянин с прошлого лета проходил лечение от алкогольной зависимости в одном из реабилитационных центров в Ингушетии.

«Скажу так: я очень рад за этого человека. За этого великого бойца. Не то что он как бы ислам принял. Это понятно, что он ислам принял. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда он умирал на глазах, ему ничего не помогало. Не мог оставить это и жить трезво, скажем так. Потому что мы знаем, он великий боец, очень талантливый и человек такой открытый. Что есть — он все говорит. И я очень рад, что ребята — наши братья ингуши — подняли его на ноги, и он реально отошел от этого. И я надеюсь, он больше не будет возвращаться к этому», — приводит Sport24 слова Магомедалиева.

В начале 2024 года стало известно, что Емельяненко посетил город Медина (Саудовская Аравия), который является священным для мусульман. В соцсетях появилось видео, в котором боец выбирает себе арабское имя Абубакар.

«По поводу имени Абубакар не знаю, — добавил Магомедалиев. — Когда он ислам принял, ему предложили имя: можно оставить какое есть, а можно поменять. Выбор на человеке. Видимо, когда ему предложили, он и выбрал имя Абубакар. Так не бывает, чтобы в Медину, в хадж поехал, не принимая ислам. Туда 100 процентов все мусульмане едут. Поэтому там вопроса даже нет — принял или нет. По-другому даже и не может быть. Любой человек, который понимает, — ему и не нужно спрашивать. Принял или не принял — это личное решение каждого человека. За это же он сам будет ответственность нести. Главное — что обществу от него нет вреда, обществу он будет полезным».

Александр Емельяненко провел 40 боев за профессиональную карьеру в ММА, одержал 29 побед и потерпел 10 поражений, еще один поединок завершился вничью.

В последний раз 42-летний спортсмен выходил в октагон 26 мая 2023 года — тогда он победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В июле 2023 года Емельяненко рассказывал о своих проблемах из-за алкогольной зависимости и о причинах, по которым он не может от нее избавиться.

8 января в соцсетях появилось видео, в котором боец принимает в подарок исламскую реликвию — кусок покрывавшей Каабу ткани с вышитой золотыми нитями сурой Корана.