Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:15

«Мы никогда и не останавливали переговоры». Турнир UFC в России все ближе

Дана Уайт подтвердил переговоры о возвращении турниров UFC в Россию
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дана Уайт.
Фото Getty Images
Дана Уайт высказался на пресс-конференции.

Ночью с 26 на 27 апреля в Канзас-Сити прошел турнир UFC Fight Night. По его завершении глава промоушена Дана Уайт отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции и подтвердил, что в скором времени соревнования могут состояться и в России. По его словам, переговоры давно ведутся.

Что сказал Уайт

Разговоры о проведении турниров промоушена в нашей стране усилились на фоне политических изменений: новый президент США Дональд Трамп является другом Уайта. На пресс-конференции американец подтвердил, что работа над возвращением UFC в Россию ведется и никогда не прекращалась. По его словам, это вопрос бизнеса.

«Слушайте, мы никогда и не останавливали переговоры с Россией. Бойцы из этой страны все еще дерутся в UFC, несмотря на дерьмо, которое происходит вокруг. И да, мы ведем глобальный бизнес в то время, когда это дерьмо вокруг продолжает твориться. Мы будем проводить свою работу дальше, как и делали это всегда», — сказал Дана Уайт.

Дана уже несколько раз комментировал возвращение лиги в Россию

Свежая реплика Даны Уайта — далеко не первая, в которой он высказывает благоприятные новости для российских любителей ММА. Правда, до этого он не говорил прямо, что с российской стороной ведутся переговоры. Скорее, гипотетически отмечал: рано или поздно турниры UFC вернутся в нашу страну. Например, в таком стиле он высказался на пресс-конференции после ивента UFC 308 в октябре 2024-го.

«Турнир в России? Не знаю. Вернее, да, он пройдет. Но я не могу сказать, когда», — заявил Уайт.

Дана Уайт, Дональд Трамп и&nbsp;Илон Маск.Турниры UFC могут вернуться в Россию. Сейчас это реалистичнее, чем когда-либо в последние годы

Еще позже, в марте 2025-го, Дана во время общения с журналистами обозначил, что вопрос с возвращением UFC в Россию решается не лично им. По его словам, должны договориться главы РФ и США.

Также позитивными новостями делится и российская сторона: ранее в апреле спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев у себя в Telegram-канале написал, что работа над возвращением UFC в страну действительно ведется. Участие чиновника в этом неслучайно: именно он работал над приездом промоушена в 2018-2019 годах.

Алексей Олейник (справа) против Марка Ханта.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда прошли последние турниры в России

В России прошло всего три турнира UFC, хотя фанатов организации в стране много. Дебютный ивент состоялся 15 сентября 2018-го в Москве — в главном бое вечера россиянин Алексей Олейник «задушил» Марка Ханта из Новой Зеландии.

20 апреля 2019-го лига приехала в Санкт-Петербург: в центральном событии вновь участвовал Олейник — на этот раз его нокаутировал нидерландец Алистар Оверим.

Босс UFC Дана Уайт и&nbsp;избранный президент США Дональд Трамп.«Он спасет западную цивилизацию». Люди из мира спорта будут играть важную роль в окружении Трампа

Последний турнир UFC в России прошел 9 ноября 2019 года в Москве. В главном событии вечера Забит Магомедшарипов решением судей одолел американца Кэлвина Каттара. С тех пор лига не приезжала в нашу страну: сначала из-за пандемии, закрывшей границы, затем — по политическим причинам. При этом в промоушене продолжает выступать множество россиян — причем под своим флагом.

Отметим, что 21 июня состоится турнир UFC в Баку — первый за шесть лет приезд UFC в Евразию.

Дана Уайт
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
«Краснодар» заработал право на поражение. Что происходит с чемпионской гонкой в РПЛ
ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У Махачева заберут пояс UFC, если он откажется биться с Топурией? В это верится с трудом

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости