«Он спасет западную цивилизацию». Люди из мира спорта будут играть важную роль в окружении Трампа

Победитель президентских выборов в США попытается избежать кадровых ошибок, совершенных восемь лет назад.

В США практически закончился подсчет голосов на выборах президента страны. Согласно предварительным результатам, распределение голосов в коллегии выборщиков составляет 312:226 в пользу Дональда Трампа. Данный результат является рекордным для кандидатов-республиканцев с 1988 года, когда Джордж Буш — старший разгромил демократа Майкла Дукакиса (426:111). Сейчас в скорейшем возвращении в Белый дом Трампа нет сомнений, и главными становятся кадровые назначения. Многие политологи ожидают, что американскую политику в период второго президентства эпатажного государственного деятеля во многом будут определять люди из мира спорта, сыгравшие ключевую роль в ходе выборной гонки. Кроме того, перед Трампом стоит несколько важных вопросов, которые отразятся на всем мировом спорте.

Политические амбиции

Во время предыдущего срока (с 2017 по 2021 год) Трамп совершил множество кадровых ошибок, позволив некоторым политикам на высоких должностях плести свои собственные интриги. Сейчас, возможно, эти ошибки будут учтены. Во всяком случае уже объявлено, что в будущей президентской команде не будет бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео, которого прочили на пост главы Пентагона. Впервые в истории главой аппарата Белого дома станет женщина — 67-летняя Сьюзан Уайлс, руководившая в 2024 году предвыборным штабом Трампа (кстати, она является дочерью покойного игрока НФЛ и легендарного комментатора Пэта Саммеролла). Кроме того, посты советников, видимо, получат миллиардер Илон Маск и независимый политик Роберт Кеннеди — младший. Кампанию им, скорее всего, составят и люди из мира спорта.

Босс UFC Дана Уайт, Дональд Трамп и певец Кид Рок. Фото Getty Images

Среди фигур в окружении будущего президента выделяется босс промоушена микст-файт UFC Дана Уайт. Он находился рядом с триумфатором во время победного мероприятия в поместье Трампа. Ранее промоутер отрядил нескольких известных бойцов (в том числе бывших чемпионов Тито Ортиса и Генри Сехудо) агитировать за кандидата республиканцев. Считается, что болельщики смешанных единоборств — идеальный электорат для Дональда. В основном это белые мужчины, увлеченные культурой мачизма. Несколько иная ситуация с боями без правил, но лига WWE — тоже одна из опор нового президента США. Недаром бывший гендиректор этого промоушена и экс-супруга ее соучредителя Винса Макмахона Линда Макмахон сейчас является соруководителем переходной администрации Трампа.

Никто не удивится, если Линда Макмахон получит хорошее назначение и после инаугурации американского президента, которая намечена на 25 января 2025 года. Уайт заявил об отсутствии у него желания занимать государственные посты, но своего влияния на Трампа он, надо полагать, не утратит. Как и Томми Табервилл — бывший игрок в американский футбол и тренер, а ныне — один из главных трампистов в сенате США. Во время первого президентства у Дональда были очень непростые отношение с лигой НФЛ, что не помешало владельцам некоторых команд финансировать избирательную кампанию Трампа. И Табервилл — среди ключевых фигур, обеспечивающих связь будущего президента с американским профессиональным спортом.

Очевидно, что какую-то пользу из победы Трампа должна извлечь Даника Патрик — бывшая звезда женского автоспорта, которая была в числе главных спортивных звезд на республиканских митингах. После выборов участница чемпионатов NASCAR и Indycar жаловалась, что ее не пригласили на празднования в узком кругу сторонников победившего кандидата. Тем не менее есть вариант, что Патрик назначат сопредседателем президентского совета по спорту, фитнесу и питанию. Среди кандидатов в ее напарники — легенда хоккея Уэйн Гретцки. У великого канадца есть и американский паспорт благодаря женитьбе на актрисе Джанет Джонс в 1988 году.

Кейтлин Дженнер. Фото Getty Images

Жертвы ради страны

Среди самых странных сторонников Трампа в спорте — Кейтлин Дженнер. Бывший олимпийский чемпион по легкоатлетическому десятиборью и отчим медиазвезды Ким Кардашьян в 2015 году сменил пол, но при этом, как ни странно, остался сторонником консервативных ценностей. Кейтлин, которой сейчас 75 лет, выступает против абортов, допуска трангендеров до женских соревнований и готова работать с администрацией нового президента на благо американского народа. «Трамп вместе с Маском спасут западную цивилизацию, — написала в соцсетях странная дама с мужским прошлым, ранее неудачно баллотировавшаяся на пост губернатора штата Калифорния. — Я всегда к вашим услугам и всегда буду помнить о ваших жертвах ради нашей страны».

Трамп действительно нуждается в помощи на спортивной ниве, ведь перед ним стоит целый ряд серьезных вопросов. Так, ему в 2026 году предстоит проводить чемпионат мира по футболу (совместно с Канадой и Мексикой), а также летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе-2028. Оба глобальных турнира были получены благодаря гарантиям правительства США, которые были даны во время первого президентства Дональда. Также Трамп должен выполнить обещание завершить слияние двух глобальных проектов в профессиональном гольфе — PGA и LIV. Ранее сделку с инвестиционным фондом Саудовской Аравии торпедировал Минюст США, но новый американский президент обещал «решить этот вопрос за 15 минут».

В качестве анонса к важным реформам в гольфе Трамп во время победной речи приветствовал чемпиона US Open Брайсона Дешамбо, который присоединился к победившему кандидату на сцене в кепке «Сделаем Америку снова великой». Также среди указов Байдена, которые Трамп отменит в первую очередь, наверняка будет закон о поддержке участия мужчин, сменивших пол, в женских студенческих и школьных соревнованиях. Феминистки — противницы такой политики входили в ядро самых активных сторонников республиканцев. И отложить этот пункт в долгий ящик — значит нажить себе в женских общественных организациях смертельных врагов. Также новой администрации предстоит разгребать конфликт между USADA и ВАДА, в который подопечные Байдена зачем-то влезли накануне домашней Олимпиады.

В общем, Трамп для спорта не чужой, и ему точно придется заниматься спортивными вопросами. И ради выполнения предвыборных обещаний, и благодаря пристрастиям своего окружения, и просто потому, что деваться некуда. Конечно, президенту США есть чем заняться и в других сферах, но то, что спорт в ближайшие четыре года не окажется за океаном на обочине (как произошло при Байдене), это наверняка.