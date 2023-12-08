«Ты перерезал ему глотку!» Как Дана Уайт и другие боссы UFC ведут переговоры — слиты личные переписки

Никакой пощады для бойцов.

Босс UFC Дана Уайт попал в новый скандал, связанный с антимонопольным иском против компании Zuffa. Издание Bloody Elbow получило электронные письма и текстовые сообщения после передачи их в суд, а также ранее раскрытые сообщения, которые теперь содержат больше контекста. Личные сообщения отлично иллюстрируют стиль ведения переговоров Уайта и его сотрудников, а также в том числе объясняют природу репутации матчмейкера Джо Силвы, на которого неоднократно жаловались бойцы.

Одна из самых жутких переписок произошла между Уайтом и его давним партнером Лоренцо Фертиттой после того, как в UFC использовали пункт в контракте Гилберта Мелендеса, чтобы помешать бойцу перейти в Bellator. В сообщениях Уайт кровожадно праздновал победу над Мелендесом, а Фертитта был рад его в этом поддержать.

Уайт: — Братан, ты знаешь, я люблю тебя до смерти. Ты чертов засранец после того, что проделал на этой неделе с Мелендесом и «другим чуваком»! На хрен перерезал глотку — грязное дело, которые вы видите в фильмах! Крутое дерьмо, дружище, поздравляю!

Фертитта: — Мы должны продолжать забирать чертов кислород у этих говнюков, пока они не постучат. Мы пожертвовали слишком многим, чтобы позволить кому-то добиться успеха сейчас.

Уайт: — Я согласен! Ты на 100% прав, и мне это нравится.

Впервые эти сообщения были опубликованы в 2019 году, и в ходе судебного разбирательства Фертитта заявил, что «другим чуваком» был Эдди Альварес. Мелендес переждал свой контракт, который предусматривал длительные периоды эксклюзивных переговоров и соответствующих прав UFC. Хотя в более ранних сообщениях говорилось, что UFC в конечном итоге согласилась с предложением Bellator оставить его в промоушене, в сообщениях от руководителей UFC говорится об обратном.

«Нет, эти условия не соответствуют предложению Bellator, — писал Джо Силва насчет Мелендеса. — Наше предложение сочли лучшим из-за нашей истории с PPV и его присутствием на TUF. На самом деле это хорошо для нас с точки зрения денег, но сложно с точки зрения восприятия, потому что люди думают, что мы дали ему то, что он хотел, и теперь другие будут требовать того же».

Из переписки по электронной почте между Джо Сильвой, Даной Уайтом и Лоренцо Фертиттой выяснилось, что в UFC намеренно занижали гонорар Нейта Диаса после того, как представитель бойца Сезар Грейси попросил повысить зарплату. Если бы менеджер отказался от условия UFC, Сильва был готов напоследок наказать Диаса боем в прелимах против жесткого соперника.

Дана Уайт. Фото Global Look Press

Сильва: — Мы позволим Strikeforce заплатить ему 48 тысяч + 48 тысяч или дадим им то, что они хотят? Он зарабатывал 24+24. Я предложил 27+27, 30+30, 33+33, 36+36.

Фертитта: — Он должен быть готов получать у нас меньше денег.

Сильва: - Я намеренно занизил их первое предложение, зная, что они от него откажутся. Как насчет того, чтобы я вернулся с 29+29, 32+32, 35+35, 38+38? Если они откажутся, я поставлю его в прелимы против реально крутого парня на его последний бой.

Диас остался в UFC, а его следующий гонорар составил 30 тысяч долларов за выступление и столько же за победу. Это не последние переговоры Нейта с UFC, которые окажутся раскрыты. Экс-менеджер по юридическим вопросам UFC Трейси Лонг, которая также была исполнительным помощником Лоуренса Эпштейна и Майкла Мерша, подробно рассказала еще об одной серии переговоров с Диасом два года спустя. Вернувшись в легкий вес и выиграв три крупных боя, Диас в 2012 году получил бой за титул чемпиона в легком весе против Бенсона Хендерсона.

Загвоздка в переговорах, похоже, заключалась в том, что Диас хотел заключить контракт на шесть боев вместо восьми. Также он, вероятно, хотел повысить гонорар. Во время переговоров Лонг объяснила, что без этих двух боев Диас не получит гонорар в размере 100 тысяч долларов. При этом такую сумму Нейт стал бы зарабатывать лишь спустя годы, если бы выиграл все восемь поединков.

В электронных письмах девушка подробно рассказала, как Дана Уайт сказал Нейту Диасу, что у него есть только три варианта. Первый — подписать контракт на шесть боев, второй — драться за пояс всего за 45+45 тысяч долларов, третий — Нейта просто отстраняют от титульного боя. Диас дрался за пояс с Хендерсоном через два месяца после обмена электронными письмами. Он проиграл решением судей, и, как выяснилось, его гонорар составил 50 тысяч долларов.

В 2008 году из UFC уволили Джона Фитча и его товарищей по команде за отказ передать пожизненные права на образ в видеоиграх, а еще за несколько лет до этого другие бойцы АКА уже пережили трудные переговоры с промоушеном. В переписке по электронной почте менеджер Боб Кук пытался договориться о более выгодных сделках для Фитча и Пола Буэнтелло.

Он согласовал соперника для Фитча и спросил, может ли Джон заработать за этот бой 8+8 тысяч долларов с повышением до 10+10 и 12+12 в случае побед. Также Кук хотел, чтобы гонорар удваивался, если бы Фитч бился за пояс. Что касается Буэнтелло, Кук пытался выяснить, каково положение Пола в промоушене, потому что Куку казалось, что позиции бойца ниже, чем должны быть.

Джон Фитч. Фото Getty Images

«Мы вручную подобрали для него [Гилберта] Алдану, чтобы вернуть его на победный путь. Я сделал это в последнем бою по его контракту, не пытаясь заставить его проиграть и покончить с ним. Если бы я знал, что так будет, я бы нашел ему кого-нибудь покрепче. Моя вина», — сказал Сильва и добавил, что не будет повышать Фитчу гонорар за потенциальный чемпионский бой, так как «титульный бой — это возможность для него, а не наоборот».

Одним из редких случаев, когда в UFC сами решили освободить бойца от контракта и сделали это без страшного скандала, был кейс с Пэтом Бэрри. В групповом чате с топ-менеджерами UFC Джо Сильва спрашивал, ссорятся ли они с Пэтом Бэрри или нет, потому что он хотел бы позволить ему переключиться на кикбоксинг после неудачной серии в UFC.

«Мы не ссоримся с Пэтом Бэрри, не так ли? — писал Сильва. — Я сказал, что отпущу его, чтобы он мог вернуться в кикбоксинг. У него 4-7 в последних 11 боях. Он действительно хороший парень, но плохой боец ММА».

В 2010 году представитель Владимира Матюшенко Нима Сафапур поинтересовался у Сильвы, есть ли другие варианты для его клиента, кроме Джона Джонса. Матчмейкер UFC ответил, что нескольких вариантов нет, и пригрозил продлить контракт Матюшенко, если белорус не примет предложение.

Сафапур: - Привет, Джо. Просто хотел дать тебе новую информацию. Я встречусь с парнями завтра утром, так что у нас должен быть ответ для тебя к полудню. Помимо Джона Джонса, кто еще есть у тебя в мыслях для следующего боя Влада? Хочу быть уверен, что у меня есть для него ответ, если он спросит.

Сильва: - Именно этот бой я предлагаю. У вас действительно нет нескольких вариантов. Если у него нет убедительной причины отказаться от боя, например поддающейся проверке травмы, его контракт будет продлен, и ему придется ждать следующего турнира, чтобы подраться.

39-летний Матюшенко принял бой и был нокаутирован менее чем за две минуты. Джонсу на тот момент было 23 года, меньше чем через год он стал чемпионом UFC.

Джонсу тоже доставалось от руководства UFC: в 2014 году его снова попросили защитить титул против Александра Густафссона, вероятно, понимая, что он откажется. Этими переговорами занимался не Джо Сильва, а Лоуренс Эпштейн и Майкл Мерш.

Эпштейн: - Нам нужно отправить ему письмо, официально предлагающее бой с Густафссоном и указывающее конкретный дедлайн для принятия или отклонения. Если он отказывается, нам нужно продлить контракт.

Мерш: — И установленный срок этому — 30 августа в Лас-Вегасе? Я справлюсь с этим.

Эпштейн: - Да.

Следующий бой Джонса прошел против Даниэля Кормье, а реванш с Густафссоном состоялся только в 2018 году. Не исключено, что в UFC продлили контракт Джонса как раз после этого обмена электронными письмами и на основании отказа от реванша со шведом.

Все эти переписки представлены в суде в рамках коллективного антимонопольного иска, поданного бойцами Кангом Ле, Нейтом Куэрри и Джоном Фитчем в 2014 году. Они обвинили UFC в низких гонорарах бойцам, которые составляют лишь 20% от всего дохода, когда в других видах спорта эта доля доходит до 50%, а также в подавлении конкуренции со стороны других лиг.