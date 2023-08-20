Жанг: «Лемос ничем меня не удивила»

Китаянка Вейли Жанг поделилась впечатлениями от победы в со-главном поединке UFC 292 над бразильянкой Амандой Лемос.

«Спасибо всем, Бостон, у меня ощущение, как будто я дома, чувствую вашу энергию. Меня зовут Вейли Жанг, я из Китая, вы меня помните? Я тренируюсь каждый день очень упорно. Упорные тренировки — легкие бои. Она меня ничем не удивила, потому что у меня отличная команда, эта команда вооружила меня всеми нужными знаниями», — сказала Жанг в октагон-интервью.

?Жанг в прошлом бою во второй раз завоевала титул чемпионки, одолев бразильянку Карлу Эспарсу (19-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 в Нью-Йорке, США.