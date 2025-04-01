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1 апреля, 17:58

Хасбик бросил вызов двум топовым бойцам UFC: «Готов подраться с обоими за вечер»

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Хасбик с чемпионским поясом UFC.
Фото соцсети

Известный российский блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) вызвал на поединок бойцов UFC Джастина Гэтжи и Рафаэля Физиева.

9 марта Гэтжи победил Физиева единогласным решением судей на турнире UFC 313. Бой был признан лучшим поединком марта в UFC.

«Готов подраться с ними обоими. В один вечер», — написал Хасбик у себя в соцсетях.

В сентябре 2022 года Хасбик подписал контракт с UFC на развитие медийных активностей. Соглашение блогера с промоушеном рассчитано на 5 лет.

Джастин Гэтжи одержал 26 побед и потерпел 5 поражений в ММА. У Физиева 12 побед и 4 поражения.

Джастин Гейджи
Рафаэль Физиев
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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