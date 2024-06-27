Раисов: «Считаю, что Царукян получил неуместное наказание»

Российский легковес ACA Юсуф Раисов прокомментировал решение атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать Армана Царукяна и наложить на него денежный штраф.

«Насколько я понимаю, два месяца дисквалификации уже прошло. Было бы неплохо, если бы Царукян снял это видео. Я и сам готов записать подобный ролик, потому что спортсмен не должен себя так вести, но я считаю, что и болельщик, спровоцировавший Армана, должен поступить так же. Честно говоря, я не понимаю американских законов. У них в каждом штате разные правила. С какой стати Арман, который даже не попал по этому парню, должен получать дисквалификацию или платить штраф? Считаю, что Царукян получил неуместное наказание. Он не нанес никакого ущерба здоровью болельщика. Да и парень этот не стал предъявлять претензии. Странная ситуация», — цитирует MMA.Metaratings.ru Раисова.

Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Царукян был отстранен атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на 9 месяцев за нападение на фаната во время выхода на бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300, который проходил в ночь на 14 апреля. Позднее россиянин сообщил, что фанат показывал ему неприличные жесты.