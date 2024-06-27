UFC 303: когда пройдет и где смотреть трансляцию боев в прямом эфире

Турнир по ММА UFC 303 пройдет в ночь с 29 на 30 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

В главном событии ивента запланирована защита титула действующего чемпиона полутяжелого дивизиона Алекса Перейры. Бразилец выйдет в октагон против бывшего обладателя титула чеха Иржи Прохазки.

В прямом эфире трансляцию боев основного карда UFC 303 бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за поединками ММА можно по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч! Боец».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта