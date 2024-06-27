Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:00

UFC 303: когда пройдет и где смотреть трансляцию боев в прямом эфире

Турнир UFC 303 пройдет в Лас-Вегасе 30 июня 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алекс Перейра.
Фото Global Look Press

Турнир по ММА UFC 303 пройдет в ночь с 29 на 30 июня. Вечер смешанных единоборств состоится на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США).

В главном событии ивента запланирована защита титула действующего чемпиона полутяжелого дивизиона Алекса Перейры. Бразилец выйдет в октагон против бывшего обладателя титула чеха Иржи Прохазки.

В прямом эфире трансляцию боев основного карда UFC 303 бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также следить за поединками ММА можно по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass и на телеканале «Матч! Боец».

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

Алекс Перейра
Иржи Прохазка
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Роналду не забил ни одного гола на групповом этапе Евро-2024
В Грузии устроили праздник после выхода сборной в плей-офф Евро-2024
РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Коми
Спартаковец вылетел, экс-армеец – герой нации, а Месси страдает от простуды. Что произошло на Кубке Америки-2024 27 июня
На месте схода поезда в Коми обнаружили тела двух человек
В США указали на превращение предвыборных дебатов в шоу
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Раисов: «Считаю, что Царукян получил неуместное наказание»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости