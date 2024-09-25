Макгрегор показал результаты своего допинг-теста

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал письмо с результатами своего теста на допинг.

«Дорогой Конор Макгрегор, мы рады сообщить вам, что образец под номером Е004244, который вы предоставили 13 сентября 2024 года, дал отрицательный результат в лаборатории. Спасибо вам за ваш вклад в поддержку чистого спорта в UFC», — сообщается в письме.

«Дважды самый проверяемый боец UFC. Я заслужил получить дату своего боя», — подписал Конор опубликованный скрнишот в соцсетях.

Прошлый поединок Конор Макгрегор провел летом 2021 года, когда уступил Дастину Порье техническим нокаутом.