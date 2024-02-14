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14 февраля, 09:56

Антонио Сильва подерется с Хуаном Эспино 23 марта в Испании

Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC и Strikeforce 44-летний Антонио Сильва (19-15) проведет следующий бой против экс-бойца UFC 43-летнего Хуана Эспино (10-2) 23 марта на мероприятии под названием «Прощание». Мероприятие пройдет на арене Gran Canaria в Лас-Пальмасе, Канарские острова, Испания. Правила и подробности поединка не сообщаются.

«Я очень рад провести бой с тем, на кого я равняюсь, с тем, кто мотивирует меня быть лучшим бойцом и кем я восхищаюсь», — написал Сильва в соцсетях.

Сильва идет на серии из 11 поражений. В прошлом бою он проиграл Салиму Эль Уассаиди (8-2) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 июня 2023-го на Kingdom Fighting 1 в Гренобле, Франция.

Эспино в последний раз дрался в 2021-м, он проиграл Александру Романову (17-2) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28). Бой состоялся 17 апреля 2021-го на UFC on ESPN 22 в UFC Apex в Парадайсе, США.

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