Нганну отреагировал на травму Джонса

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) расстроен, что чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) получил травму перед боем с экс-чемпионом Стипе Миочичем (20-4).

«Ну, я думаю, это печальная новость, — сказал Нганну в интервью MMA Junkie. — Никогда не бывает хороших новостей, когда спортсмены получают травмы. Я надеюсь, что он хорошо восстановится. Мне было очень интересно посмотреть этот бой и узнать, кто победит в нем. В таких случаях нельзя винить кого-то. Такое может случиться с каждым. Это могло произойти здесь. Это может случиться с каждым. Это отстой».

Джонс получил разрыв грудной мышцы во время тренировки и выбыл из поединка за титул чемпиона против Миочича на UFC 295. Травма выведет Джонса из строя на восемь месяцев.