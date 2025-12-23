Умар Нурмагомедов против Дейвесона Фигередо: дата боя на турнире UFC 324

Умар Нурмагомедов проведет бой с Дейвисоном Фигейредо на UFC 324 25 января

Российский боец в легчайшем весе Умар Нурмагомедов и бразилец Дейвисон Фигейредо проведут бой на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). Вечер ММА примет «Ти-Мобайл Арена» в ночь на воскресенье, 25 января 2026 года.

29-летний Нурмагомедов на профессиональном уровне одержал 19 побед при одном поражений. Предыдущий поединок Умара состоялся 25 октября 2025 года на турнире UFC 321. Российский боец победил американца Марио Баутисту единогласным решением судей.

У 38-летнего Фигейредо в профессиональных ММА 25 побед, 5 поражений и 1 ничья. 11 октября 2025 года боец по прозвищу Бог войны победил американца Монтела Джексона раздельным решением судей на турнире UFC Fight Night в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Отслеживать результаты и ключевые события боя Нурмагомедов — Фигейредо вместе с другими поединками турнира можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.