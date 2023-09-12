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Сегодня, 10:01

Макс Холлоуэй и Джош Эммет могут подраться 2 декабря на UFC Fight Night

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) и шестой номер рейтинга полулегкого веса Джош Эммет (18-4) проведут бой 2 декабря на турнире UFC Fight Night в Орландо, США. Об этом сообщил инсайдер Джастин Шолизер в соцсети X, сославшись на слова тренера Эммета Дэйва Роуэна. Ранее Холлоуэй заявил, что готов вернуться в октагон в начале 2024 года.

Холлоуэй в прошлом бою победил Чон Чхан Сона (17-8) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 26 августа на UFC Fight Night 225 в Калланге, Сингапур.

Илия Топурия (14-0) победил Эммета единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня в Джексонвилле, США.
Макс Холлоуэй
ММА
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