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UFC on ESPN 69 Усман — Бакли: началась трансляция боев турнира

Турнир UFC on ESPN 69 проходит в Атланте
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, Global Look Press

Турнир UFC on ESPN 69 проходит в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Вечер ММА принимает «Стэйт Фарм Арена» в Атланте (штат Джордия, США). Шоу начинается в 2.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — бой в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом и американцем Хоакином Бакли. В соглавном событии проведут поединок американки Роуз Намаюнас и Миранда Маверик.

Трансляцию турнира в полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Главный кард и ряд боев прелимов с 4.00 мск в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — стриминговые сервисы Okko и «Кинопоиск».

Ключевые события и результаты поединков UFC on ESPN 69 можно изучать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».

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Камару Усман
Миранда Маверик
Роуз Намаюнас
Хоакин Бакли
UFC
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