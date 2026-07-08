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UFC Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй: когда был их первый бой и кто победил

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в главном событии UFC 329 12 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Конор Макгрегор.
Фото Личный архив

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш на турнире UFC 329, который пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля по московскому времени в Лас-Вегасе (США). Поединок состоится в полусреднем весе и станет главным событием вечера.

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй

Первый бой Макгрегора и Холлоуэя прошел 17 августа 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда соперники встретились в полулегком весе, а поединок продлился все три раунда.

Победу одержал Макгрегор единогласным решением судей. Все трое судей отдали бой ирландцу: двое выставили счет 30-27, еще один — 30-26.

Для Макгрегора тот поединок стал вторым выступлением в UFC. Ирландец подошел к бою после победы над Маркусом Бримейджем, а затем закрепил успешный старт в промоушене результатом против Холлоуэя.

Холлоуэй после поражения Макгрегору позднее стал одним из сильнейших бойцов полулегкого дивизиона UFC и завоевал чемпионский титул. Реванш на UFC 329 пройдет уже на другом этапе карьеры обоих спортсменов.

Результат боя Макгрегор — Холлоуэй 2 и других поединков UFC 329 можно будет отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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