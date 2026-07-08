Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт: когда бой UFC

Бенуа Сен-Дени и Пэдди Пимблетт проведут бой на UFC 329 12 июля

Француз Бенуа Сен-Дени и англичанин Пэдди Пимблетт проведут бой в легком весе в соглавном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Сэн-Дени — Пимблетт

Дата и время боя Бенуа Сен-Дени vs. Пэдди Пимблетт на UFC 329

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля. Ранние предварительные бои начнутся в 00.00 по московскому времени, предварительный кард — в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск. Бой Сен-Дени и Пимблетта ожидается около 05.30 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее.

30-летний Сен-Дени имеет в профессиональных ММА 17 побед, 3 поражения, еще 1 бой был признан несостоявшимся. Француз подходит к поединку с серией из 4 побед. В предыдущем бою Сен-Дени победил новозеландца Дэна Хукера техническим нокаутом во втором раунде на турнире UFC 325.

31-летний Пимблетт на профессиональном уровне одержал 23 победы и потерпел 4 поражения. Для англичанина поединок с Сен-Дени станет первым после поражения от американца Джастина Гейджи на UFC 324. Победа позволит Пимблетту вернуться в гонку претендентов легкого дивизиона.

Где смотреть бой Сен-Дени против Пимблетта и турнир UFC 329

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 329 в России покажут UFC Fight Pass, «Матч! Боец», «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Полный кард будет доступен на UFC Fight Pass и «Матч! Боец». Бои основного карда также покажут на «Матч ТВ», в Okko и «Кинопоиске» в ретрансляции федерального канала.

Результат боя Сен-Дени — Пимблетт и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

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