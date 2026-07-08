Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй 2: когда бой UFC

Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в главном событии UFC 329 12 июля

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй проведут бой-реванш в полусреднем весе в главном событии турнира UFC 329. Вечер смешанных единоборств пройдет в ночь на 12 июля по московскому времени на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй

Дата и время боя Конор Макгрегор vs. Макс Холлоуэй на UFC 329

Турнир UFC 329 пройдет в ночь на воскресенье, 12 июля. Ранние предварительные бои начнутся в 00.00 по московскому времени, предварительный кард — в 02.00 мск, основной кард — в 04.00 мск. Бой Макгрегора и Холлоуэя ожидается около 06.00 мск, но к трансляции лучше подключиться заранее.

37-летний Макгрегор имеет в профессиональных ММА 22 победы и 6 поражений. В предыдущем поединке ирландец уступил американцу Дастину Порье техническим нокаутом из-за остановки врача на турнире UFC 264 в июле 2021 года.

34-летний Холлоуэй на профессиональном уровне одержал 27 побед и потерпел 9 поражений. Для американца поединок с Макгрегором станет реваншем: первый бой между ними прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

Где смотреть бой Макгрегор против Холлоуэя и турнир UFC 329

В прямом эфире трансляцию турнира UFC 329 в России покажут UFC Fight Pass, «Матч! Боец», «Матч ТВ», Okko и «Кинопоиск». Полный кард будет доступен на UFC Fight Pass и «Матч! Боец». Бои основного карда также покажут на «Матч ТВ», в Okko и «Кинопоиске» в ретрансляции федерального канала.

Результат боя Макгрегор — Холлоуэй и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC нашего сайта.

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео