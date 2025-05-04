Азамат Бекоев.

Началась прямая трансляция боя между Бекоевым и Лодером на турнире UFC on ESPN 67

Началась прямая трансляция боя в среднем весе между россиянином Азаматом Бекоевым и американцем Райаном Лодером на турнире UFC on ESPN 67. Вечер смешанных единоборств проходит на «Уэллс Фарго Арене» в Де-Мойне (штат Айова, США).

ММА UFC: Лодер — Бекоев

Смотреть бой Бекоев — Лодер можно на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец». Ключевые события и результаты всех поединков UFC on ESPN 67 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC сайта «СЭ».

29-летний Бекоев имеет рекорд в ММА — 19-3. На счету 33-летнего Лодера профессиональный рекорд — 7-1.

В главном событии вечера состоится схватка американца Кори Сэндхагена и бразильца Дейвесона Фигередо. Бои основного карда в прямом эфире можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru и в ретрансляции федарального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке (с 5.00 мск).