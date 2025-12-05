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Петр Ян и Мераб Двалишвили провели дуэль взглядов перед боем

Евгений Козинов
Корреспондент

Чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили и российский боец Петр Ян перед боем на турнире UFC 323 провели дуэль взглядов.

Это будет реванш Яна против Двалишвили. Бой пройдет в ночь с 6 на 7 декабря в Лас-Вегасе. Первый поединок соперников состоялся 11 марта 2023 года на турнире UFC Fight Night 221. Тогда Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

32-летний Ян в ММА провел 24 боя, в которых одержал 19 побед и потерпел 5 поражений. На счету 34-летнего Двалишвили профессиональный рекорд — 21 победа и 4 поражения.

Мераб Двалишвили.Мераб станет величайшим в 61 кг, если победит Яна. Грузин бьет все возможные рекорды
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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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