10 ноября, 21:22

Тактаров о бое Махачева с Маддаленой: «Особо не сомневаюсь в победе Ислама»

Константин Белов
Корреспондент

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о предстоящем титульном бое Ислама Махачева с Джеком Делла Маддаленой.

Поединок пройдет в ночь на 16 ноября по московскому времени в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

«Я думаю, что Ислам кайфанет от боя. Вес сгонять не надо. И он откроет для себя интересную правду, что сгонять вес — создавать себе проблемы. Сил больше, скорости больше. Приятно будет быть чемпионом в двух категориях. Особо сильно не сомневаюсь в победе Махачева, но в бою все может случиться», — сказал Тактаров «СЭ».

Маддалена является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе, эта защита титула станет для него первой. Австралиец завоевал пояс после победы над Белалом Мухаммадом на турнире UFC 315.

UFC 322 Ислам Махачев vs&nbsp;Джек Делла Маддалена.Махачев идет за историей и готовится к бою с Маддаленой: онлайн-трансляция недели UFC 322
Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Олег Тактаров
Takayama

