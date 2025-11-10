Запашный уверен в победе Махачева над Маддаленой: «Вся страна так считает»

Известный дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный прокомментировал «СЭ» предстоящий поединок за титул UFC в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым.

«Прогноз у всей нашей страны один — это победа Махачева. Здесь можно фантазировать на тему того, будет ли бой полным или завершится досрочно. Но мы все убеждены, что Махачев намного сильнее. Будем болеть за нашего бойца», — сказал Запашный «СЭ».

В ночь на 16 ноября Махачев сразится за титул чемпиона полусреднего веса

UFC против Джека Делла Маддалены. Бой пройдет в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». Он станет главным событием турнира UFC 322.