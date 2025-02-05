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Сегодня, 17:15

Шара Буллет покинул топ-15 рейтинга лучших российских бойцов

Отдел единоборств «СЭ»
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Шара Буллет.
Фото Global Look Press

Январь получился очень насыщенным на турниры, поэтому изменения в рейтинге топ-15 лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий были неминуемы.

Умар Нурмагомедов уступил Мерабу Двалишвили в титульном бою и потерял две позиции, Усман Нурмагомедов победил Пола Хьюза в упорном поединке и поднялся на три строчки, Вадим Немков легко выиграл у Тимоти Джонсона и стал третьим, Шара Буллет проиграл Майклу Пейджу и покинул топ-15. Вернулся в топ-15 Роман Копылов, нокаутировавший Криса Кертиса.

Еще одно важное изменение — Хамзат Чимаев снова вне рейтинга. Чимаев был введен в рейтинг решением админа «Ушатайки» в сентябре 2024-го — после того, как сказал, что у него есть лишь одно гражданство — российское. В начале февраля же Хамзат сообщил, что получил гражданство ОАЭ и считает за честь представлять эту страну.

В виду этого, а также того, что Чимаев сформировался как боец за границей (в отличие, например, от Армана Царукяна) и ранее представлял Швецию, среди респондентов — журналистов, блогеров, экспертов — вновь было проведено голосование (первое было летом 2023-го) — считать ли его российским бойцом. 17 составителей рейтинга проголосовали «за», 21 — «против». Нельзя исключать, что Чимаев вернется в рейтинг.

Топ-15 (в голосовании участвовали 38 человек):

1. Ислам Махачев — 608 (570 баллов + 38 упоминаний в анкетах).

2. Магомед Анкалаев — 533 (495 + 38).

3. Вадим Немков — 481 (443 + 38).

4. Арман Царукян — 455 (418 + 37).

5. Александр Волков — 451 (413 + 38).

6. Петр Ян — 360 (324 + 36).

7. Мовсар Евлоев — 351 (315 + 36).

8. Усман Нурмагомедов — 318 (280 + 38).

9. Шамиль Мусаев — 291 (255 + 36).

10. Умар Нурмагомедов — 280 (245 + 35).

11. Сергей Павлович — 226 (191 + 35).

12. Анатолий Малыхин — 86 (69 + 17).

13. Магомедрасул Гасанов — 76 (62 + 14).

14. Денис Гольцов — 73 (56 + 17).

15. Роман Копылов — 59 (40 + 19).

Кто попал в анкеты, но не вошел в топ-15

Ислам Омаров — 53 (44 + 9).

Евгений Гончаров — 50 (41 + 9).

Никита Крылов — 42 (34 + 8).

Шарабутдин Магомедов — 39 (28 + 11).

Тимур Хизриев — 34 (26 + 8).

Альберт Туменов — 33 (26 + 7).

Гаджи Рабаданов — 29 (22 + 7).

Рамазан Курамагомедов — 22 (17 + 5).

Муслим Магомедов — 20 (16 + 4).

Абдул-Азиз Абдулвахабов — 15 (10 + 5).

Богдан Гуськов — 15 (10 + 5).

Александр Шлеменко — 15 (12 + 3).

Эдуард Вартанян — 14 (11 + 3).

Магомед Магомедкеримов — 14 (12 + 2).

Шамиль Газиев — 11 (8 + 3).

Биберт Туменов — 9 (8 + 1).

Азамат Мурзаканов — 7 (5 + 2).

Валентин Молдавский — 6 (5 + 1).

Тагир Уланбеков — 3 (2 + 1).

Иван Штырков — 3 (2 + 1).

Правила

В анкете нужно было указать 15 действующих бойцов, которые за последние 24 месяца — то есть с 4 февраля 2023 года — провели хотя бы один бой по ММА. За 15-е место в анкете респондента бойцу присуждается один балл, за 14-е — два, за 13-е — три, за 12-е — четыре и так далее. Соответственно за первое место — 15 баллов. Плюс каждому бойцу, попавшему в анкету какого-либо респондента, дополнительно добавляется один балл. Для справедливости. О чем речь: условно, один боец в 11 анкетах находится на 15-м месте — и получает всего 11 баллов; другой же фигурирует лишь в одной анкете, зато на четвертом месте, получает 12 баллов и становится в рейтинге выше первого. Чтобы такого не произошло, и было введено такое правило. Еще одно правило: в случае равенства очков первенство отдается тому, кто чаще упоминается в анкетах опрашиваемых.

Рейтинг — мужской.

Кто голосовал

Евгений Нарижный («Ушатайка»), Ислам Бабаджанов («Ушатайка»), Никита Горшенин ( «Ушатайка» / «Ночь в Клетке»), Илья Андреев («Ушатайка»), Ярослав Степанов (Sport24), Вадим Тихомиров (Спортс.ру), Михаил Краймер («Вестник ММА»), Дмитрий Болотников («Вестник ММА»), Давид Багдасарян, Олег Володин, Ян Баранчук, Алексей Володин, Владислав Калугин («Дикий бой»), Сергей Ващенко (Мета ММА), Владислав Усачев (Мета ММА), Салам Умаров (Мета ММА), Василий Осколков («РБ Спорт Единоборства»), Алексей Авсеньев (тг-канал «Двоечка ММА»), Владислав Матвеев (тг-канал Matveev | MMA & Boxing), Павел Городницкий (тг-канал и Youtube-канал «Чисто стоечка»), Иван Ковалев (Sport24), Василий Конов («Матч ТВ»), Андрей Баздрев (продюсер направления единоборств на «Матч ТВ»), Иван Ефимов (Спортс.ру), Артем Нагорный (Спортс.ру), Роман Мазуров, Янис Коханко, Игорь Лазорин (ТАСС), Игорь Сидоров (Blood and Sweat), Денис Гейко (Red Corner), Курбан Рагимов (ННТ), Николай Алексеев (Sport24), Павел Задорин (Мета ММА), Геворг Саркисян («Окта ММА»), Армен Гулян («Наше Дело»), Иван Сорокин (PUNCHER | MMA), Виталий Тарасов, Азамат Бостанов.

Следующая публикация рейтинга — 5 марта.

Вадим Немков
Ислам Махачев
Магомед Анкалаев
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
UFC
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