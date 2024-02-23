Чимаев объяснил отказ драться с Эдвардсом на турнире UFC 300

Российский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал, почему отказался драться с британцем Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.

— Они хотели, чтобы я подрался на UFC 300, но я ответил, что у меня слишком мало времени, чтобы согнать вес до 77 килограммов, — приводит слова Чимаева FCR MMA. — Мне нужно больше времени.

— Тебе предлагали драться с Эдвардсом?

— Это не было решено на 100 процентов. Но они разговаривали с моим менеджером. Говорили, все возможно. Но потом мой брат сказал мне: «Только не в Рамадан». После Рамадана мы немного потренируемся и потом сразимся с любым соперником.

Ранее журналист Ариэль Хельвани сообщил, что Чимаев, Шавкат Рахмонов (18-0) и Ислам Махачев (25-1) отказались от боя с Эдвардсом на UFC 300 в апреле. Все три бойца с 10 марта по 8 апреля будут соблюдать Рамадан.