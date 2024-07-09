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Сегодня, 10:16

Тай Туиваса обратился к фанатам: «Держите свое мнение при себе»

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Тай Туиваса (14-7) раскритиковал людей, которые советуют ему, как драться.

«90 процентов мудаков, которые пишут мне комментарии и сообщения, говорят, как мне драться. Но я дерусь с лучшими бойцами мира. Если вы не из их числа или не имеете опыта в этом, то лучше держите свое мнение при себе», — написал австралиец в соцсети X.

Туиваса подерется с Жаирзиньо Розенстрайком (14-5) 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

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