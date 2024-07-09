Стипе Миочич поддержал Нганну: «Я чувствую себя ужасно, думая о том, что он испытывает»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) поддержал экс-чемпиона в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3), который потерял сына.

«Это ужасно, и я желаю ему только лучшего, — заявил Миочич в интервью CBS Sports. — Честно говоря, мне даже не хочется об этом говорить, ведь у меня самого двое детей. Мне тревожно от этих мыслей, и я чувствую себя ужасно, думая о том, что он испытывает. Я не знаю, через что ему приходится проходить, но я с ним. Мои мысли и молитвы сейчас с ним».

29 апреля Нганну объявил в социальных сетях о кончине своего сына Коби. Причина смерти не уточняется.