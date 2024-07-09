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Камару Усман: «Нейт Диас — не боец мирового уровня. Дайте ему Шавката Рахмонова, и вы все увидите»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-4) уверен, что экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) ничего не сможет предложить топовым бойцам полусреднего веса UFC.

«Нейт Диас находится в конце своей карьеры, — сказал Усман в подкасте Pound 4 Pound. — Да, конечно, он добился большого успеха, и Нейту Диасу нужно отдать должное за то, что он до сих пор так известен и может выходить на ринг и получать такие зарплаты. Но хватит. Это не тот Нейт Диас, который придет и начнет драться с бойцами мирового класса в UFC. Да ладно, это абсурд. Он все еще может драться, но он не боец мирового класса. Дайте ему бой с Шавкатом Рахмоновым, с Джеком Делла Маддаленой, с Джастином Гейджи. Давайте!»

Ранее Диас заявил, что больше не заинтересован проводить сомнительные бои, а хочет побить лучших бойцов полусреднего веса.

Диас победил Хорхе Масвидаля (1-1) по правилам бокса решением большинства судей (95-95, 97-93, 98-92). Бой состоялся 6 июля в Honda Center в Анахайме, США.

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