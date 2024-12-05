Тактаров — о UFC 311 с боями Махачева и Нурмагомедова: «Тут как в кино, не бывает много героев»

Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями о турнире UFC 311, который пройдет 19 января в Лос-Анджелесе.

«Надо смотреть на то, как пройдут бои. Тут как в кино, не бывает много героев. Есть один главный герой и несколько второстепенных, на большее у людей внимания не хватает. Чтобы этому турниру войти в историю, нужен один громкий бой. Это человеческая психология. Своеобразная штука — собрать в Лос-Анджелесе, не в Абу-Даби, такой кард. Не знаю, чем руководствовался Дана Уайт. Наверное, ситуация того требовала», — цитирует Тактарова Metaratings.

19 января на турнире UFC 311 состоятся два титульных поединка с участием россиян. Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили за звание чемпиона в легчайшем весе, а Ислам Махачев будет защищать свой пояс чемпиона в легком весе в поединке против Армана Царукяна.