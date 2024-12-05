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Тактаров — о UFC 311 с боями Махачева и Нурмагомедова: «Тут как в кино, не бывает много героев»

Диана Андрющенко
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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров поделился мыслями о турнире UFC 311, который пройдет 19 января в Лос-Анджелесе.

«Надо смотреть на то, как пройдут бои. Тут как в кино, не бывает много героев. Есть один главный герой и несколько второстепенных, на большее у людей внимания не хватает. Чтобы этому турниру войти в историю, нужен один громкий бой. Это человеческая психология. Своеобразная штука — собрать в Лос-Анджелесе, не в Абу-Даби, такой кард. Не знаю, чем руководствовался Дана Уайт. Наверное, ситуация того требовала», — цитирует Тактарова Metaratings.

Арман Царукян, Ислам Махачев и&nbsp;Умар Нурмагомедов. Сразу три россиянина разыграют пояса UFC за один вечер! Махачев подерется с Царукяном, а брат Хабиба сразится с Двалишвили

19 января на турнире UFC 311 состоятся два титульных поединка с участием россиян. Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили за звание чемпиона в легчайшем весе, а Ислам Махачев будет защищать свой пояс чемпиона в легком весе в поединке против Армана Царукяна.

Источник: Metaratings.ru
Арман Царукян
Ислам Махачев
Мераб Двалишвили
Олег Тактаров
Умар Нурмагомедов
UFC
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