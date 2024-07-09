Камил Гаджиев: «У фанатов за рубежом нет вау-эффекта от боев Анкалаева»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпиону UFC в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2) не нужен бой со вторым номером рейтинга в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым (18-1).

— Дадут ли Анкалаеву бой с Перейрой? Должны давать, поскольку из того, что сейчас происходит вокруг Перейры, наверное, только Магомед Анкалаев может быть для него законным вызовом.

Хотя самому Перейре, может быть, этот бой и не нужен. Давайте прямо скажем: такого суперраскрученного имени у Анкалаева в мировом ММА-сообществе нет. Для россиян бой интересен. Узнаваем Мага? Да. Есть ли эффект-вау от Анкалаева за рубежом? Я думаю, что нет. А кто, если не Анкалаев, с другой стороны? Драться-то надо, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В последнем бою Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой прощел 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.