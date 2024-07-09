Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 13:10

Камил Гаджиев: «У фанатов за рубежом нет вау-эффекта от боев Анкалаева»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпиону UFC в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2) не нужен бой со вторым номером рейтинга в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым (18-1).

— Дадут ли Анкалаеву бой с Перейрой? Должны давать, поскольку из того, что сейчас происходит вокруг Перейры, наверное, только Магомед Анкалаев может быть для него законным вызовом.

Хотя самому Перейре, может быть, этот бой и не нужен. Давайте прямо скажем: такого суперраскрученного имени у Анкалаева в мировом ММА-сообществе нет. Для россиян бой интересен. Узнаваем Мага? Да. Есть ли эффект-вау от Анкалаева за рубежом? Я думаю, что нет. А кто, если не Анкалаев, с другой стороны? Драться-то надо, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В последнем бою Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Перейра нокаутировал Иржи Прохазку (30-5) во втором раунде на UFC 303. Бой прощел 29 июня на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Алекс Перейра
Джонни Уокер
Иржи Прохазка
Камил Гаджиев
Магомед Анкалаев
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» во французский «Брест»
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
СМИ сообщили о письме Орбана лидерам ЕС на фоне визита в Москву
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стипе Миочич поддержал Нганну: «Я чувствую себя ужасно, думая о том, что он испытывает»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости