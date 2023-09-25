Тагир Уланбеков подерется с Коди Дерденом 16 декабря на UFC 296

32-летний российский боец наилегчайшего веса UFC Тагир Уланбеков (14-2) следующий бой проведет против 32-летнего американца Коди Дердена (16-4) на последнем номерном турнире года UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщил Дерден в соцсетях.

Уланбеков в последнем поединке выиграл у Нейта Манесса (14-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 5 ноября 2022-го на UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе, США.

Дерден идет на серии из четырех побед. В прошлом бою он выиграл у Джейка Хадли (10-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Поединок состоялся 5 августа на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле, США.