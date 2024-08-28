Рахмонов рассказал, готов ли он подраться с Чимаевым

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) заявил, что его цель — стать чемпионом в полусреднем весе, а уже затем он может подняться в средний и подраться с Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Готов ли я подняться в средний вес и сразиться с Чимаевым, если он станет чемпионом? Прямо сейчас для меня самое важное — завоевать титул в своем весе, все мое внимание сконцентрировано на этом. В будущем, если я буду набирать вес, мне будет все равно, кто будет чемпионом в среднем весе. Но прямо сейчас мой дивизион — это полусредний. Я не сильно гоняю вес, поэтому мне комфортно в полусреднем, и я пока не думаю, чтобы подняться в средний», — сказал Рахмонов Submission Radio.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.