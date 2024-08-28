Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 08:33

Рахмонов рассказал, готов ли он подраться с Чимаевым

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (18-0) заявил, что его цель — стать чемпионом в полусреднем весе, а уже затем он может подняться в средний и подраться с Хамзатом Чимаевым (13-0).

«Готов ли я подняться в средний вес и сразиться с Чимаевым, если он станет чемпионом? Прямо сейчас для меня самое важное — завоевать титул в своем весе, все мое внимание сконцентрировано на этом. В будущем, если я буду набирать вес, мне будет все равно, кто будет чемпионом в среднем весе. Но прямо сейчас мой дивизион — это полусредний. Я не сильно гоняю вес, поэтому мне комфортно в полусреднем, и я пока не думаю, чтобы подняться в средний», — сказал Рахмонов Submission Radio.

Рахмонов победил Стивена Томпсона (17-7) сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Хамзат Чимаев
Шавкат Рахмонов
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Мамардашвили перешел из «Валенсии» в «Ливерпуль»
Мирра Андреева стартовала с победы на US Open
В Госдуме напомнили о запрещающем высаживать инвалидов из транспорта законе
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
СМИ узнали о предложении Макрона Дурову перенести офис Telegram в Париж
Французский судья рассказал о грядущей процедуре принятия решения по Дурову
Популярное видео
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рахмонов: «Я не против подраться с Махачевым»

Дана Уайт сцепился с журналистом: «Махачев не лучше Джонса!»
Новости
RSS RSS
Все новости