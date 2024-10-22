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Сегодня, 22:41

Шара Буллет поблагодарил за поддержку «добрых русских мужиков»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет).
Фото Global Look Press

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов, известный под прозвищем Шара Буллет, высоко оценил поддержку своих поклонников.

26 октября он проведет бой с Арменом Петросяном на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«Вообще бешеная поддержка на самом деле! Очень сильно приятно. Такую ощущаю защиту от них... Они меня везде поддерживают, везде газ держат за меня. Бывает, смотрю, кто-то хочет плохое что-то написать про меня, они сразу нападают и не дают меня оскорбить. Спасибо вам большое, русские добрые мужики! Полный вперед! Россия — чемпион!» — цитирует Буллета Sport24.

Россиянин выступает в UFC с 2023 года. На счету 30-летнего бойца 14 побед и ни одного поражения.

Шара Буллет. Шара Буллет реактивно ворвался в UFC. В четвертом поединке его соперником станет другой россиянин

Источник: Sport24
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
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