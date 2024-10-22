Шара Буллет реактивно ворвался в UFC. В четвертом поединке его соперником станет другой россиянин

Магомедов выглядит опаснее.

26 октября в главном карде турнира UFC 308 сойдутся два россиянина, выступающих в среднем весе, — Шарабутдин Магомедов и Армен Петросян. Поединок начнется ориентировочно около 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец».

Шарабутдин Магомедов

Дагестанец ярко ворвался в UFC: дебютировал 21 октября 2023 года и за год провел три поединка — в каждом победил. В предстоящей схватке, по мнению экспертов букмекерской компании Winline, он тоже является серьезным фаворитом — поставить на его успех можно с коэффициентом 1.33. Вероятность этого исхода — около 71%.

В трех поединках Магомедов забрал по одному бонусу за «выступление вечера» и «бой вечера». В схватке с бразильцем Антонио Троколли он оформил дебютный нокаут, а Бруну Силву и Михала Олексейчука прошел единогласным решением судей. Поляк стал самой статусной жертвой россиянина — после него возросли шансы на получение оппонента из топ-15. Правда, пока еще одной проверкой станет Армен Петросян, который тоже не входит в рейтинг лучших файтеров среднего дивизиона. При этом Шарабутдина уже вызвал шестой номер Марвин Веттори.

«Петросян — чемпион мира по тайскому боксу? Всех чемпионов мира можете выставить, я по одному готов их всех хрустнуть, проблем нет. Из ударных единоборств я тайским боксом занимался и по разным причинам не стал чемпионом мира по любителям. Да, он чемпион, у него хорошая ударная техника, но я готов через это пройти. Я три недели был на Эльбрусе, проходил подготовку со сборной Дагестана, таких сборов мне давно не хватало, и в прошлом бою я в такой форме не был, мне не очень понравился тот бой», — заявил Шара Буллет.

Россиянин выделяется ударной техникой: его база — тайский бокс. Он даже становился чемпионом России в этом виде. В UFC он выбрасывает внушительные 6,88 акцентированного удара за минуту, нанося оппонентам серьезный урон — 11 из 14 побед в ММА он добыл нокаутами. Борется дагестанец куда реже, однако имеет неплохие навыки. Магомедов не потерпел еще ни одного поражения в смешанных единоборствах.

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Армен Петросян

Петросян провел в UFC пять поединков и в отличие от Шары Буллета уже дважды проиграл — причем в последнем бою уступил Родолфу Виейре удушающим. По мнению букмекеров, он аутсайдер в этой схватке — его успех доступен с котировкой 2.87 (29%). Армен возвращается в октагон после поражения, а также после гораздо более длительного простоя — не бился с февраля. Магомедов же выходил в клетку еще в августе.

Базой Петросяна тоже является тайский бокс, по которому он даже становился чемпионом мира. Правда, последнюю победу нокаутом он оформил еще в октябре 2021-го, когда выступал в претендентской серии Даны Уайта. Причем все победы до UFC он одержал досрочно, а всего в ММА имеет рекорд 9—3. У Армена тоже солидные ударные показатели — за минуту выбрасывает 5,69 значимого панча и обладает неплохой точностью в 53%.

Петросян — гораздо менее разнообразный боец. Если Магомедов способен оборонятся от борьбы, то Петросян может посыпаться против даже не самого техничного грэпплера. У него лишь 32% защиты от тейкдаунов, умелый специалист по приемам Виейра в предыдущем поединке задушил россиянина уже в первой пятиминутке. Все же спортсмен поздно перешел в ММА из чисто ударных видов — первый поединок в смешанных единоборствах провел только в 27 лет.

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