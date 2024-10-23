Двалишвили рассказал, почему заблокировал Умара Нурмагомедова в соцсетях: «За чушь»

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили в интервью «СЭ» рассказал, из-за чего заблокировал Умара Нурмагомедова в соцсетях, а также заявил, что готов принять бой с ним.

— Мераб, ты прибыл сюда из Саудовской Аравии, где у тебя была встреча с Турки Аль аш-Шейхом. Правильно ли я понимаю, что есть вероятность твоего выступления в Саудовской Аравии?

— Да, его превосходительство [Турки] попросил меня выступить в Саудовской Аравии. Я ответил: «Да, есть вероятность, что я здесь подерусь». Мне бы этого хотелось.

— Если говорить про твой дивизион, то грядут два больших боя — Петр Ян против Дейвейсона Фигередо, Умар против Сонга Ядонга. Если представить, что Петр победит Фигейредо, а Умар — Ядонга, то против кого из них тебе было бы интереснее провести бой?

— На самом деле меня не волнуют эти бои. Эй, я готов драться. Кого бы мне UFC ни предложили, против кого бы контракт ни был, я подерусь. Я не выбираю. И никогда не выбирал, никогда. Я говорю, обсуждаю, люди обсуждают, но UFC отправляют мне контракт — и я дерусь. Меня не волнует. Я чемпион, и я буду защищать свой пояс. UFC присылает мне контракт — и я дерусь. Мне все равно с кем.

— Ты будешь готов провести бой в феврале или марте, верно?

— Да. В феврале я буду готов.

— Немного про главный бой UFC 308: Илья Топурия против Макса Холлоуэя. Ты будешь болеть за Топурию. А если более подробнее, то как сложится этот бой?

— Мы все знаем, что Макс Холлоуэй — отличный боец, отличный кикбоксер. Он всегда хорошо дерется. Но у Илии хороший бокс, хорошие борьба и джиу-джитсу. Думаю, в этом бою Илия будет использовать борьбу и джиу-джитсу. Также он может его нокаутировать. Мне нравится Макс, уважаю его как бойца, все может случиться, но я уверен, что Илия Топурия победит.

— Ты был на тренировке команды Хамзата Чимаева. Как бы оценил форму Хамзата?

— Нет, я не был там. Я не видел его тренировочный лагерь. Но Хамзат Чимаев всегда усердно тренируется, и я уверен, что он в хорошей форме. Но его тренировки я не видел, я не был с ним ни в каких залах. Я был тут на тренировке [в отеле].

— Вы уважаете друг друга, верно?

— Конечно, мы уважаем друг друга.

— Особенно тот факт, что Топурия тренировался с ним...

— Мы — бойцы ММА. Я с большим уважением отношусь ко всем. У меня нет врагов. Я никого не ненавижу. Даже О'Мэлли — я хорошо отношусь ко всем. Или первый, кто приходит в мою голову... Я ко всем отношусь хорошо, у меня нет врагов. Единственное, я заблокировал Умара, потому что он разговаривал неуважительно. Я был готов драться с ним, а он проявил неуважение ко мне в Twitter, говорил очень неуважительном тоном. Поэтому я заблокировал его. В остальном же у меня нет проблем ни с кем.

— Даже с Умаром, понятно.

— А что насчет Умара?

— Ты сказал, что у тебя нет никаких проблем ни с кем, даже с Умаром.

— Нет, вот с Умаром у меня есть проблемы, потому что он говорил всякую чушь. Тебе не следует неуважать меня, потому что... Он назвал меня лжецом, но я не лжец. Я сказал: пожалуйста, давай подеремся. Я относился к нему с уважением. Когда он попал в UFC, я поздравил его и сказал: добро пожаловать в UFC. Я был рад за него, я пожимал ему руку, мы общались, все было нормально. Но он стал разговаривать неуважительно. Мы должны быть мужчинами в первую очередь, а потом бойцами. Мы знаем, что бы ни предложило UFC, я подерусь. Я не босс, я не Дана Уайт, меня зовут Мераб Двалишвили. У меня нет никого, кто бы мне помогал. Мы все знаем, что UFC продвигает Умару и помогает ему. Они не помогают мне. Если UFC помогают ему, так почему же он несет чушь? Послушай... У меня нет врагов. Я лишь усердно тружусь — и все.