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Сегодня, 10:05

Сэндхаген: «Умар разносторонне развит. Раскусить его стиль — трудная задача»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-4) отметил, что хочет проверить себя в бою с таким уникальным бойцом, как Умар Нурмагомедов (17-0).

«Его стиль интересует меня больше всего, он разносторонне развит. Раскусить его стиль действительно трудная задача, он из хорошей команды, и, кроме того, он один из тех мифологических монстров-дагестанцев. Я хочу узнать, как я справлюсь с ним.

Моя главная задача – узнать, насколько я хорош. И я хочу увидеть, насколько я крут по сравнению с парнем, у которого действительно уникальный стиль, который при этом тренируется в одной из лучших команд с хорошей борьбой», – сказал Сэндхаген New York Post Sports.

Нурмагомедов и Сэндхаген подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Кори Сэндхаген
Умар Нурмагомедов
UFC
ММА
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