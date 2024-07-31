Умар Нурмагомедов: «Усман дерется намного лучше, чем я»

10-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) согласен с мнением, что его брат, чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0), дерется лучше него. Об этом Умар сказал в интервью «СЭ».

— Я хотел спросить тебя о брате. Хавьер Мендес, как-то сравнивая вас, сказал, что вы оба, конечно, большие таланты, но у Усмана есть какое-то врожденное движение, которое называют «Матрица». Ты согласен с Хавьером?

— Не знаю, что имел в виду Хавьер под «матрицей», но я согласен с тем, что он очень хорошо дерется, борется намного лучше, чем я. Я с этим близко не спорю, — сказал Умар Нурмагомедов «СЭ».

Нурмагомедов следующий бой проведет против Кори Сэндхэгена (17-4) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.