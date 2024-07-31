Сэндхаген назвал свое главное преимущество в бою с Нурмагомедовым

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген (17-4) заявил, что опыт будет на его стороне.

«Опыт — это большое преимущество, которое будет на моей стороне. Он тренируется в хорошем лагере, где ему дают полезные советы. Однако опыт играет важную роль. У меня гораздо больше пятираундовых боев в UFC, чем у него», — сказал Сэндхаген New York Post Sports.

Умар Нурмагомедов (17-0) и Сэндхаген подерутся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.